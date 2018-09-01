Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем независимости республики и выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву по случаю национального праздника – Дня независимости", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в поздравлении Путин отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в социально-экономическом развитии, и рост авторитета страны на международной арене.

Как отметили в пресс-службе, президент России также "высоко оценил уровень отношений между двумя государствами, основывающихся на добрых традициях дружбы и добрососедства, и выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании двустороннего стратегического партнерства и союзничества, а также конструктивного взаимодействия в региональных делах в интересах народов России и Узбекистана, в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии".