Дуда рассказал о важном уроке Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Вторая мировая война является необычайно важным уроком для всего мира о необходимости соблюдения международного права, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на траурной церемонии в Тчеве на севере Польши по случаю 79-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Мы понесли в той войне огромные потери. Это необычайно важная лекция для Польши, для поляков, а прежде всего для целого мира, как важно сотрудничество, уважение, соблюдение международного права, которое несет в себе абсолютную гарантию покоя", — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша в результате Второй мировой войны перестала существовать. "Польша была разорвана между двумя нашими врагами, государствами, которые тогда были тоталитарными — Советский Союз и фашистская Германия", — сказал польский президент.

Позже Дуда посетит Шпенгавский лес, где с сентября 1939 по февраль 1940 года фашисты расстреляли по разным данным от 5000 до 7000 человек, в основном, представителей польской интеллигенции Поморья, пациентов психиатрической больницы в Косборове, а также немцев — противников нацизма.

Траурные мероприятия начались одновременно в Тчеве на севере страны, где находятся президент Польши Анджей Дуда, и на полуострове Вестерплатте в Гданьске, куда прибыли члены правительства во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Тчев и Вестерплатте были выбраны местами проведения памятных мероприятий, так как первыми приняли удар гитлеровской армии — в 4.35 и 4.45 утра 1 сентября 1939 года.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал поляков объединиться на идеях независимости страны. "Сегодня здесь с этого места, перед которым каждый склоняет голову, хочу обратиться ко всем соотечественникам, которые нас поддерживают, и к нашим оппонентам, к оппозиции, чтобы такие места были местами согласия", — сказал он. "В этот день, в этот святой день для всего польского народа будем вместе, будем вместе в едином марше независимости", — добавил он.