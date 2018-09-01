В Алма-Ате 70 человек эвакуировали из горящего многоэтажного дома

АСТАНА, 1 сен — РИА Новости. Спасатели эвакуировали из горящего многоэтажного дома в Алма-Ате 70 человек, в том числе 20 детей, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его данным, вечером в пятницу в девятиэтажном доме в Алма-Атe произошёл пожар в одной из квартир.

"Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей. Пожар локализован в 22.36 (19.36 мск) и ликвидирован в 22.54 (19.54 мск). Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщил Иманкулов.

По его словам, в ликвидации пожара, эвакуационных и других неотложных работах были задействованы 26 пожарных и восемь единиц специализированной пожарной техники.