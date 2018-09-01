Террор на Украине стал частью государственной политики, считает Пасечник

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Террор на Украине возведен в ранг государственной политики, заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник в официальном обращении в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Всего пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБУ ранее отвергли обвинения в причастности к убийству.

"Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко стало самым веским доказательством того, что нынешний киевский режим — это террористическая организация. И сегодня террор как таковой на Украине возведен в ранг государственной политики", — сказал Пасечник.