Убийство Захарченко было украинской диверсией, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Задержанные по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.
"Пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия", — сказал Трапезников.
По его словам, отмечено передвижение украинской военной техники у линии соприкосновения. "Провокации ожидаются, нам известны планы украинской стороны, есть движение военной техники, зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией", — подчеркнул врио главы ДНР.
Он добавил, что в результате взрыва пострадали 11 человек. Ранее ту же цифру озвучил источник РИА Новости в силовых структурах республики. Как уточнил собеседник агентства, речь идет о раненых и погибших.
Теракт в донецком ресторане "Сепар"
Похороны Захарченко пройдут 2 сентября. Церемония прощание состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.
Личности установлены
Правоохранителям удалось установить личности террористов, совершивших покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила журналистам его пресс-секретарь Алена Алексеева.
"По данным силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ. Киевский режим, как всегда, не способен сражаться в открытую и действует исключительно антигуманными террористическими методами", — сказала она.
Теракт в Донецке
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, пострадала руководитель молодежного крыла общественной организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Ее состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Следственный комитет заявил о готовности оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Возбуждено уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>
В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
Позже стало известно, что Захарченко погиб.
Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
Власти ДНР назвали взрыв терактом.
Донецк закрыли для въезда и выезда.
"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Александр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.
Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке.