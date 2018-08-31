Убийство Захарченко было украинской диверсией, заявили в ДНР

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Задержанные по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

"Пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия", — сказал Трапезников.

По его словам, отмечено передвижение украинской военной техники у линии соприкосновения. "Провокации ожидаются, нам известны планы украинской стороны, есть движение военной техники, зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией", — подчеркнул врио главы ДНР.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали 11 человек. Ранее ту же цифру озвучил источник РИА Новости в силовых структурах республики. Как уточнил собеседник агентства, речь идет о раненых и погибших.

© РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар" © РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар"

Похороны Захарченко пройдут 2 сентября. Церемония прощание состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.

Личности установлены

Правоохранителям удалось установить личности террористов, совершивших покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила журналистам его пресс-секретарь Алена Алексеева.

Теракт в Донецке

"По данным силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ. Киевский режим, как всегда, не способен сражаться в открытую и действует исключительно антигуманными террористическими методами", — сказала она.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, пострадала руководитель молодежного крыла общественной организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Ее состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Следственный комитет заявил о готовности оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Возбуждено уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>