МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оказать всю необходимую помощь жителям самопровозглашенной ДНР в связи с гибелью главы республики Александра Захарченко.

"В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни назвал Захарченко искренним, мужественным и преданным своему народу человеком. Кроме того, он выразил соболезнования родным, близким и всем жителям ДНР в связи с гибелью главы республики.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев в результате взрыва получил тяжелые ранения. Всего пострадали 11 человек, включая Захарченко и Тимофеева.

Позднее стало известно, что покушение на Захарченко произошло во время траурных мероприятий в память о народном артисте СССР Иосифе Кобзоне.

И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что задержанные по подозрению в убийстве Захарченко подтвердили, что теракт готовился на Украине. Трапезников добавил, что церемония прощания и похороны Захарченко пройдут 2 сентября, в республике объявлен трехдневный траур.

МИД России назвал покушение на главу ДНР терактом и обвинил в этом Киев, отметив, что случившееся ставит под большой вопрос процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело по статье "террористический акт".

Президент России Владимир Путин назвал убитого главу ДНР "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком и патриотом Донбасса", а его смерть — "подлым убийством". Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет выразил соболезнования в связи с кончиной главы ДНР Александра Захарченко, назвав его "истинным героем своего края". Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования жителям ДНР и отметил, что Донбасс никогда не простит Киев за убийство Захарченко.