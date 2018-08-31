США отказались делать взносы в БАПОР для помощи палестинским беженцам

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. США больше не будут делать взносы в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявила в пятницу журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Администрация внимательно изучила вопрос и приняла решение, что Соединенные Штаты не будут делать дополнительные взносы в БАПОР", — сказала она.

"Когда мы внесли 60 миллионов долларов в январе, мы ясно заявили, что США больше не готовы нести непропорциональную долю расходов БАПОР, как мы делали на протяжении многих лет", — пояснила Науэрт.

По ее словам, лидерство в решении проблем палестинских беженцев продемонстрировали Иордания, Египет, Швеция, Катар и ОАЭ, но, в целом, международное сообщество уделяет ей недостаточно внимания.

Науэрт раскритиковала организацию работы БАПОР и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также заинтересованными международными игроками.

Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение США не выделять Палестине помощь в размере 200 миллионов долларов принято по политическим соображениям и идет вразрез с гуманитарными потребностями. РФ вносит в бюджет БАПОР порядка 10 миллионов долларов в период с 2017 по 2021 год.

В середине января власти США объявили, что удерживают 65 миллионов долларов из добровольного взноса в бюджет Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ и ограничивают его 60 миллионами.

БАПОР действует с 1950 года, оказывая, по собственным подсчетам агентства, помощь пяти миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, и их потомкам.

Палестинцы настаивают на праве беженцев на возвращение в пределы современного Израиля. Власти еврейского государства такой вариант исключают, доказывая, что это изменит демографический баланс в пользу арабов, составляющих сейчас порядка 20% из восьми миллионов жителей страны.