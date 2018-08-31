Опубликовано видео с места гибели Захарченко

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Портал Ruptly.tv опубликовал кадры с места теракта в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее стало известно о взрыве в ресторане "Сепар", расположенном в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. В результате происшествия министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев получил серьезные ранения и был госпитализирован. Захарченко скончался от тяжелого ранения в голову.

По словам советника главы ДНР Александра Казакова, взрыв в "Сепаре" был терактом и готовился целенаправленно. Подозреваемые в убийстве Захарченко уже задержаны.

На сегодня запланировано экстренное заседание Совета министров республики, где определят, кто будет исполнять обязанности главы ДНР. Как сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг, эту должность может занять вице-премьер Дмитрий Трапезников.