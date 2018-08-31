Эксперт оценил заявление Киева о способности уничтожить "любой флот"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Политолог Александр Асафов в интервью RT прокомментировал заявление депутата Рады Юрия Березы о способности Украины уничтожить "любой флот", в том числе и российский.

"Чуть более 60 судов обеспечения, как их мягко называют на Украине, или, если смотреть в реальность, ржавых устаревших корыт, не могут угрожать российскому флоту никаким образом. Это фантазия господина Березы", — подчеркнул собеседник телеканала.

По словам политолога, подобные высказывания свидетельствуют о том, что "тема Азовской акватории и происходящих там событий весьма болезненная для Украины".

Как считает Асафов, таким образом Киев пытается отвлечь внимание общественности от украинских провокаций в Азовском море.

"Они от такой политизированной риторики, обещая пожаловаться в ООН, до такой воинственной, как излагает депутат, пытаются перевести тему со своих пиратских действий", — заметил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Береза заявил о том, что ВМС страны имеют "все силы и средства", чтобы уничтожить любой флот в Азовском море за 5-10 минут. Он также добавил, что украинский флот способен ликвидировать российские корабли с помощью советского оружия.

На Украине неоднократно сообщали о намерении противостоять России на море. Так, председатель общественной организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев призывал ВМС страны "эффективно отреагировать" на действия Москвы в Керченском проливе. При этом, как отметил замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука, Киев может противопоставить России на Азове только "дулю".

В последние несколько лет ВМС Украины стали испытывать серьезные проблемы из-за неудовлетворительного состояния боевых кораблей. В начале лета вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Как подчеркнул военный, если Киев не найдет средств, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата".