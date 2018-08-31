Более 180 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

ГАЗА, 31 авг — РИА Новости. По меньшей мере 180 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

В столкновениях участвовали сотни палестинцев, некоторые из них жгли шины, сообщает корреспондент агентства, находящийся в восточной части города Газа.

"По состоянию на 19.30 (время совпадает с мск), на восточных границах сектора Газа 180 палестинцев получили ранения разной степени тяжести в столкновениях с израильской армией, тяжело была ранена сотрудница минздрава. Были госпитализированы 38 палестинцев", — сообщил аль-Кидра.

Протестные акции в секторе Газа, так называемый "Великий марш возвращения", продолжаются в анклаве с 30 марта. Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.

Всего в выступлениях "марша возвращения" погибли 170 палестинцев, в том числе 27 несовершеннолетних и три женщины, порядка 18 тысяч были ранены, свидетельствуют подсчеты минздрава.