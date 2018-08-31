Британские вузы не комментируют сообщения о поступлении дочерей Порошенко

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости. Лондонские университеты University of the Arts London (UAL) и University College London (UCL) отказались прокомментировать РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что среди их новых студентов вскоре появятся дочери президента Украины Петра Порошенко.
"Мы не раскрываем журналистам информацию о наших студентах без их разрешения, и поэтому не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", — заявила РИА Новости представитель UAL.
Аналогичный ответ дала и представитель UCL.
"Я поговорила с коллегами, и мы не можем прокомментировать данную информацию. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть ее", — сказала собеседница агентства.