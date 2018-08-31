Британские вузы не комментируют сообщения о поступлении дочерей Порошенко

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости. Лондонские университеты University of the Arts London (UAL) и University College London (UCL) отказались прокомментировать РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что среди их новых студентов вскоре появятся дочери президента Украины Петра Порошенко.

Накануне украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что, согласно данным единой государственной электронной базы по вопросам образования, восемнадцатилетние дочери президента Евгения и Александра не были зачислены ни в один местный вуз. В пятницу в СМИ появились сообщения о том, что Евгения и Александра поступили в лондонские университеты.

"Мы не раскрываем журналистам информацию о наших студентах без их разрешения, и поэтому не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", — заявила РИА Новости представитель UAL.

Аналогичный ответ дала и представитель UCL.

"Я поговорила с коллегами, и мы не можем прокомментировать данную информацию. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть ее", — сказала собеседница агентства.