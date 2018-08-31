В США экс-компаньона Манафорта обвинили в нарушении закона об иноагентах

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Американские прокуроры предъявили обвинения Сэмуэлю Пэттену, бывшему компаньону Пола Манафорта, из-за нарушения закона об иностранных агентах за его работу на украинский "Оппозиционный блок" между 2014 и 2018 годами, следует из опубликованного документа окружного суда округа Колумбии.

Обвинения Пэттену предъявлены прокурором Округа Колумбии и отделением по нацбезопасности минюста США.

В документе суда отмечается, что в период между 2014 и 2018 годами Пэттен "осознанно действовал в качестве иноагента", работая с украинским "Оппозиционным блоком" и его членами без соответствующей регистрации в рамках закона "О регистрации иностранных агентов". Кроме того, "начиная с 2014 года до сегодняшнего дня Пэттен работал с русским (иностранец А), предоставляя услуги по политическому консалтингу и лоббированию".

Имя русского не называется, однако им, по всей видимости, является россиянин Константин Килимник. Ранее американские СМИ сообщали, что Пэттен является бизнес-партнером Килимника, которого спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил в препятствовании правосудию и оказыванию влияния на свидетелей по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. Так, как заявлял сам Пэттен в интервью изданию The Atlantik, он знаком с Килимником более 15 лет, и они "время от времени ищут места, где могли бы вместе работать". В ходе расследования Килимник фигурировал как переводчик и менеджер Манафорта. При этом американские СМИ сообщают, что у Килимника имеются связи с российской разведкой.

Обвинение также сообщает, что Пэттен работал с "известным украинским олигархом" и его компания получила более 1 миллиона долларов за работу с "Оппозиционным блоком" и за предоставление других услуг по консалтингу. Кроме того, он продвигал интересы украинской партии в США и организовывал встречи с членами конгресса США "в координации с иностранцем А".

"Пэттен знал, что в то время, когда он совершал все вышеописанные действия, что закон "О регистрации иностранных агентов" обязывает его зарегистрироваться для того, чтобы законно осуществлять подобную деятельность в США", — говорится в опубликованном документе.

Пол Манафорт обвиняется в том, что работал иностранным агентом без необходимой регистрации при минюсте США — речь идет о тех годах, когда Манафорт консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов. Манафорта также обвиняют на втором процессе в отмывании денег. В случае признания виновным ему грозит длительный срок тюрьмы.