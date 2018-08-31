Захарова оценила проведение в Эстонии форума по критике коммунизма

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эстония, принимая у себя международный форум по критике коммунистической идеологии и открывая на его "полях" мемориал "жертвам коммунизма", пытается по-своему трактовать события общей с Россией истории, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Приходится констатировать, что эстонскими организаторами подобного рода инициатив движет стремление переписать историю в выгодном для себя ключе. Прослеживаются упорные попытки по-своему трактовать события нашего общего прошлого в угоду собственным идеологическим установкам, обвиняя во всех своих бедах современную Россию", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что такие мероприятия не способствуют улучшению отношений между странами.

"Устроители прошедших мероприятий — эстонские власти — в очередной раз продемонстрировали узость своего политико-исторического мировоззрения, что отнюдь не способствует улучшению наших отношений", — добавила она.

Мемориал "жертвам коммунизма", строительство которого обошлось примерно в 6 миллионов евро, был торжественно открыт 23 августа на холме Маарьямяги в Таллине. Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс сообщили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о компенсациях не идет, и призвал не забывать о вкладе СССР в инфраструктуру этих республик.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.