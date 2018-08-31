Силовики подводят вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики подводят вооружение и технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Украинская сторона, используя "школьное" перемирие, продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — заявил Филипоненко на брифинге.

Он уточнил, что по данным Народной милиции в 53, 14, 72 и 59 бригады ВС Украины поступили по 15 единиц управляемых противотанковых ракет РК-2С. По его словам, в местах хранения отведенного вооружения украинских силовиков отсутствуют восемь буксируемых гаубиц "Мста-Б", шесть самоходных гаубиц "Акация", четыре танка Т-72, восемь самоходных гаубиц "Гвоздика".

"Все это вооружение находится вблизи линии боевого соприкосновения и готово к применению, в том числе, по мирным населенным пунктам", — добавил Филипоненко.