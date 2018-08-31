В Южной Корее продлили срок задержания троим членам экипажа "Палладия"

ТОКИО, 31 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Южнокорейские власти продлили срок задержания троим членам экипажа с судна "Палладий", об этом корреспонденту РИА Новости сообщил консул генерального консульства Российской Федерации в Пусане Роман Быков.

"Троим из четверых задержанных был продлен срок задержания. Это судовладелец, капитан и один из матросов. Старший механик был отпущен, но возможно, что его еще будут допрашивать. Теперь в течение 10 дней следствие передаст документы в прокуратуру, а затем будет принято решение – предъявлять им обвинения или отпустить на свободу", — сказал консул.

В то же время он добавил, что вопрос о возвращении на родину остальных членов экипажа остается пока открытым, так как судовладелец должен погасить им долги по зарплате и приобрести билеты.

Первоначально судно "Палладий" было задержано властями Южной Кореи из-за долгов по зарплате морякам. Расходы на приобретение билетов, согласно законодательству, должен нести судовладелец. Однако судовладелец заявлял, что у него нет на это средств. Решался вопрос об отправке домой двух из пяти членов экипажа, которые согласились уехать за свой счет.

Однако в ночь на вторник события приняли неожиданный оборот. Судя по свидетельствам моряков, судовладелец, прибывший на судно пока оно находилось на штормовке в море, взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие необходимых для этого документов. Судно не подчинялось приказаниям береговой охраны даже после предупредительных выстрелов. Его удалось остановить только после высадки десанта с вертолета береговой охраны Южной Кореи.

После этого четыре человека – судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены в камеру предварительного заключения. Южнокорейские власти ведут расследование, выясняя кто отдавал указания, в результате которых судно пыталось без оформления необходимых документов покинуть страну и не подчинялось приказам береговой охраны.