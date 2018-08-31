ЕСПЧ пока не принял к рассмотрению жалобу Аксенова и Поклонской

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не приступил к рассмотрению жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова в Украине, сообщил РИА Новости представитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Глотов.
"Мы ждем начала коммуникаций. Отказа нам нет. Мы, можно сказать, находимся на первичной стадии", — сказал РИА Новости Глотов.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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