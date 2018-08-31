ЕСПЧ пока не принял к рассмотрению жалобу Аксенова и Поклонской

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не приступил к рассмотрению жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова в Украине, сообщил РИА Новости представитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Глотов.

Ранее адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ в связи с тем, что украинские власти нарушили право их подзащитных, обвиняемых Киевом в госизмене, на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд пока не прокомментировал эту информацию.

"Мы ждем начала коммуникаций. Отказа нам нет. Мы, можно сказать, находимся на первичной стадии", — сказал РИА Новости Глотов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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