Лавров намерен провести насыщенную встречу с Помпео на полях ГА ООН

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что исходит из готовности провести насыщенную встречу по двусторонним и международным делам с госсекретарем США Майком Помпео на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы оба будем участвовать в министерской неделе, в неделе высокого уровня на открывающейся вскоре 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И я исхожу из того, что у нас обоих есть готовность провести специальную насыщенную, содержательную встречу, посмотреть на все вопросы, которые требуют нашего внимания, в двусторонней повестке дня и в международных делах", — заявил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность встречи Лаврова и Помпео прорабатывается.