СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Россия приветствует позитивную динамику урегулирования в ЦАР, считает необходимым консолидировать положительные процессы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Кроме того, мы отметили позитивную динамику в других частях Африки. Имею в виду и Южный Судан, и Центральноафриканскую Республику, и Демократическую Республику Конго. Проблем там остается немало", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.

Лавров отметил, что в некоторых ситуациях наблюдаются позитивные подвижки, так что "нужно всячески консолидировать такие положительные процессы".

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.