На Украине оштрафовали предпринимателей за продажу книг из России

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Двух украинских предпринимателей оштрафовали на 1,3 тысячи долларов за распространение книг, привезённых из России без разрешительных документов, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомтелерадио Украины.

"Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяли из оборота, а на предпринимателей наложили административно-хозяйственные штрафы в размере 37,2 тысячи гривен (около 1,3 тысячи долларов). В случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186,1 тысячи гривен (около 6,7 тысячи гривен)", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, по состоянию на 31 августа представители Госкомтелерадио составили 16 протоколов о наложении штрафов за продажу книг, привезённых без разрешительных документов, общая сумма которых составляет более 21 тысячи долларов.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".