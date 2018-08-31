Белоруска с весом 150 кило согласилась на операцию, чтобы обнять детей

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Жительница белорусского Новополоцка решилась на операцию по шунтированию желудка, чтобы избавиться от лишнего веса.

Как сообщает Sputnik Беларусь , лишние килограммы появились у Людмилы Лапковской после ЭКО пять лет назад. Чтобы сохранить беременность, женщина была вынуждена принимать гормональные аппараты.

"Несмотря на то, что я суетились возле детей, килограммы продолжали приходить — с каждым днем все больше и больше", — говорит Лапковская.

Она перепробовала различные диеты, обращалась за советами к врачам, но никакого результата добиться не смогла.

Каждое движение женщине с весом 150 килограммов давалось с большим трудом. Ей было сложно подняться по лестнице, прогуляться по улице. Людмила даже не может обнять сына из-за своих объемов.

Женщина мечтала вернуться к фигуре, которая у нее была до беременности. Тогда она весила 90 килограммов, но, по ее словам, в этих параметрах чувствовала себя комфортно.

"Я понимаю, что 90-100 кило — тоже большой вес. Но мне в нем было комфортно. Я и в бассейн ходила. Могла десять килограммов скинуть. Диета мне помогала тогда. Была и сила воли", — рассказала она.

Об операции по шунтированию желудка Людмила узнала от знакомых. Муж ее поддержал. После этого женщина отправилась в 9-ю клиническую больницу Минска, где врачи дали свое согласие на оперативное вмешательство.

© Фото : Виктор Толочко Белоруска Людмила Лапковская весом 150 кило готовится к операции в 9-ой клинической больнице Минска © Фото : Виктор Толочко Белоруска Людмила Лапковская весом 150 кило готовится к операции в 9-ой клинической больнице Минска

Суть операции заключается в том, что у пациента удаляется часть желудка, а часть тонкой кишки (около двух метров) "выключается" из пищеварения таким образом, чтобы еда встречалась с ферментами и желчью намного позднее. В итоге переваривание пищи происходит медленнее, а насыщение из-за меньшего объема желудка происходит быстрее.

Лечащий врач Людмилы, доктор медицинских наук, профессор Сергей Стебунов пояснил, что у нее диабет второй степени. Также у пациентки проблемы со щитовидной железой, что сбило ее гормональный фон. Все это в совокупности и дало такой большой вес. Без операции Людмила бы его не сбросила. А через 10 лет предсказуемо начались бы проблемы с сердцем.

После операции Людмиле назначена жесткая диета: первые две недели ей нужно будет принимать только жидкую пищу — бульоны, морсы. Затем две недели женщина должна питаться протертой едой — каши, протертые в блендере овощи и фрукты.

По прогнозам врачей, в месяц Людмила будет сбрасывать по 10-15 килограммов. За полгода она похудеет на 60 кило.

Ожирение в Белоруссии не считается болезнью. Минимальная стоимость операции — от 3 тысяч белорусских рублей (1450 долларов) в зависимости от объема и сложности.

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