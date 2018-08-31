В ДНР заявили об активизации украинскими силовиками аэроразведки

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики стали чаще использовать средства аэроразведки на юге ДНР.

"В настоящее время нами фиксируется усиление всех видов разведки на мариупольском направлении, особенно участились случаи ведения аэроразведки с применением различных беспилотных летательных аппаратов… За прошедшие четыре дня нашими подразделениями ПВО уничтожено восемь таких летательных аппаратов", — сказал в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, к ведению аэроразведки со стороны украинских силовиков были привлечены такие летательные аппараты, как Global Hawk и Lockheed.