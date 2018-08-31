Власти ЛНР не намерены закрывать КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не намерены закрывать пункт пропуска "Станица Луганская", единственный между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией, сообщили журналистам в пресс-службе министерства госбезопасности республики.

Ранее пресс-служба подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации сообщила, что контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПП "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября. Закрытие пункта пропуска связано с проведением ремонтных работ. Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу не принимала решения о закрытии КПП. Власти ЛНР опасаются эскалации конфликта в Донбассе после закрытия единственного пункта-пропуска.

"Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики сообщает, что со 2 сентября временный пункт перехода у Станицы Луганской будет работать в штатном режиме, независимо от решения, принятого украинской стороной", — сообщили в ведомстве.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.