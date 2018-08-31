В правительстве Франции найдут замену ушедшему в отставку министру экологии

ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство, из которого ранее ушел министр экологии, будет работать в полном составе уже со следующего вторника, 4 сентября, сообщил журналистам официальный представитель кабмина Франции Бенжамен Гриво после совета министров в пятницу.

Во вторник министр экологии Франции Николя Юло объявил об уходе из правительства, объяснив свое решение неудовлетворенностью выполнением экологической программы. Министр сказал, что чувствует себя "совершенно одиноким" в кабмине в попытках решить экологические вопросы.

"Президент Франции сказал, что правительство будет в полном составе к следующему вторнику", — сказал Гриво.

Он также подчеркнул, что после ухода Юло с поста министра экологии все обязательства, которые были взяты в области экологии, продолжат реализовываться.