В Норвегии эвакуировали учеников школы из-за вооруженного мужчины

МУРМАНСК, 31 авг — РИА Новости. Полицейские норвежского города Шиен ведут в парке развлечений поиск человека в военной форме, который может быть вооружен, сообщает телекомпания NRK.
Сообщается, что ученики близлежащей школы, а также посетители парка эвакуированы. По словам одной из учениц, им сообщили, что вооруженный человек разгуливает вокруг школы. Полиция оцепила несколько улиц по соседству с парком, в ведомстве заявляют, что все необходимые ресурсы для обнаружения подозрительного человека стянуты к месту поисков. Два вертолета барражируют над территорией парка.
В больнице Телемарка заявили, что приняли меры, чтобы в случае необходимости принять возможных пострадавших.