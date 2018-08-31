В Норвегии эвакуировали учеников школы из-за вооруженного мужчины

МУРМАНСК, 31 авг — РИА Новости. Полицейские норвежского города Шиен ведут в парке развлечений поиск человека в военной форме, который может быть вооружен, сообщает телекомпания NRK.

"Вооруженный человек одет в униформу, напоминающую военную. Также поступило сообщение о том, что у мужчины имеется оружие, однако пока полиция не может этого подтвердить", — приводит телекомпания слова представителя полиции Шиена Дага Стёрксена.

Сообщается, что ученики близлежащей школы, а также посетители парка эвакуированы. По словам одной из учениц, им сообщили, что вооруженный человек разгуливает вокруг школы. Полиция оцепила несколько улиц по соседству с парком, в ведомстве заявляют, что все необходимые ресурсы для обнаружения подозрительного человека стянуты к месту поисков. Два вертолета барражируют над территорией парка.

В больнице Телемарка заявили, что приняли меры, чтобы в случае необходимости принять возможных пострадавших.