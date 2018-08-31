Почетный консул России в Исландии рассказал об истории видео с "Калинкой"

РЕЙКЬЯВИК, 31 авг — РИА Новости. Ролик исландских болельщиков, поющих "Калинку", был снят, чтобы перебить негатив в адрес России и поблагодарить ее за гостеприимство на чемпионате мира по футболу, рассказал РИА Новости почетный консул РФ в Исландии Олавур Агуст Андрессон.

Одновременно ролик содержал в себе рекламу исландского напитка "скир", производство которого сейчас запущено в Великом Новгороде.

"Исландцам не нравится, как во всем мире распространяется негатив в адрес России. Например, когда снимают голливудский фильм, и если в нем есть плохой парень — это обязательно русский парень", — отметил почетный консул.

По его наблюдению, особенно много негативных новостей о России и россиянах распространялось накануне чемпионата мира по футболу.

"И нам хотелось сделать что-то противоположное, в позитивном ключе. Выразить свою огромную благодарность в адрес России за то, что приняла нас в гости на чемпионат мира. Так и появилась идея ролика, где исландцы поют "Калинку-малинку"… За этим роликом стоит мысль, что мы в знак благодарности, как подарок России, принесли вам свой специальный рецепт исландского скира", — рассказал консул.

Полный текст интервью с почетным консулом России в Исландии читайте на сайте RIA.RU в 13:00.