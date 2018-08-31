МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью заявления о временном характере нового состава правительства страны, которое якобы формируется исключительно "под выборы".

Ранее Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего белорусское правительство с 2014 года. Также глава государства назначил вице-премьеров и ряд министров. Причиной отставок Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны. Между тем, некоторые белорусские СМИ высказали предположение, что критика президента в адрес высокопоставленных чиновников и принятие кадровых решений связаны с грядущими выборами.

"Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная", — заявил Лукашенко в пятницу, принимая кадровые решения. Его слова приводит Sputnik Белоруссия.

"Вы – это новое поколение руководителей", – обратился Лукашенко к министрам.

Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Однако ранее глава ЦИК страны Лидия Ермошина заявила, что целесообразно разделить по срокам проведение президентских и парламентских выборов (должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года), которые выпадают на 2020 год. Одни из выборов, по ее мнению, "должны быть перенесены на осень 2019 года… где-нибудь конец ноября". Лукашенко в декабре заявил, что никаких досрочных выборов в стране проводить не планируется.