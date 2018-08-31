Власти Окинавы отозвали разрешение на землю для переноса авиабазы США

ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Власти префектуры Окинава отозвали разрешение на предоставление земельного участка с целью передислокации базы США в Гиноване, сославшись на допущенные нарушения закона при принятии такого решения.

"Отменяется разрешение на проведение насыпных работ в рамках проекта строительства объекта для переноса авиабазы Футэмма", — говорится в обнародованных в пятницу документах.

Власти префектуры, в частности, считают, что предлагаемые японским министерством обороны меры по защите окружающей среды при возведении нового объекта для американской базы являются недостаточными.

Вывод местной администрации совпал с решением скончавшегося ранее в августе губернатора префектуры Окинава Такэси Онаги, который на протяжении всего пребывания на руководящем посту упорно добивался вывода американских военных баз за пределы Окинавы, что противоречило позиции центрального правительства Японии, связанного обязательствами c Соединенными Штатами.

Примерно 20 лет назад правительство Японии само приняло решение о закрытии военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова Окинава и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже располагается американская база "Кемп-Шваб".

Население Окинавы выступало против этого, и губернатор Онага в своей предвыборной кампании обещал добиться отмены планов строительства нового аэродрома, одобренных его предшественником Хирокадзу Накаимой. Позиция центральных властей Японии осталась неизменной.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.