"Врачи без границ" призвали эвакуировать беженцев из Триполи

ТРИПОЛИ/АМСТЕРДАМ, 31 авг — РИА Новости. Организация "Врачи без границ" в распространенном в пятницу заявлении призвала освободить и эвакуировать тысячи мигрантов и беженцев, которые оказались заложниками вооруженного конфликта, вспыхнувшего недавно в ливийском Триполи.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались 26 августа. Жилые районы города подверглись массированным артобстрелам, число жертв подсчитать пока не удается. В результате, как сообщают "Врачи без границ", местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались "заперты" в районе конфликта.

По данным организации, некоторые из этих беженцев, находящихся в центрах временного содержания, пробыли в зоне непосредственных столкновении более двух суток без доступа к пище. Те из них, кто был выпущен из центров, рискуют попасть под огонь.

"Эти люди и так очень уязвимы, а теперь они оказались внутри еще одного конфликта без возможности бежать. Они не должны оставаться в заложниках, просто потому что искали безопасное место и лучшую жизнь. Их необходимо немедленно освободить и эвакуировать в ту страну, где они будут в безопасности", — говорится в заявлении организации.

Франция, США, Италия и Великобритания ранее выразили озабоченность в связи с боестолкновениями, произошедшими в столице Ливии Триполи и окрестностях.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.