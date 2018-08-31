Пхеньян согласился с предложением Сеула о визите спецпосланника

ТОКИО, 31 авг — РИА Новости. КНДР положительно отреагировала на планы Южной Кореи направить специального посланника в Пхеньян 5 сентября, заявил в ходе пресс-конференции в пятницу представитель администрации южнокорейского главы Ким Ый Гём.

"Сегодня около 10.30 по местному времени (04.30 мск) мы направили сообщение в Северную Корею с предложением о направлении специального посланника президента Мун Чжэ Ина", — заявил он, отметив, что Пхеньян ответил согласием на полученное им предложение.

Как ожидается, в случае визита спецпосланник Южной Кореи в КНДР "обсудит конкретное расписание межкорейского саммита, развитие межкорейских отношений, процесс денуклеаризации Корейского полуострова и мирное урегулирование".

В настоящее время пока неизвестно, кто именно поедет в Пхеньян от Южной Кореи. По словам представителя администрации южнокорейского главы, этот вопрос "будет обсуждаться".

В середине августа представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении нового межкорейского саммита в сентябре в Пхеньяне. По словам советника южнокорейского президента, встреча может пройти 12-13 сентября. Главными темами запланированной на осень этого года встречи лидеров Южной Кореи и КНДР станут установление мира и процветания на Корейском полуострове, реализация положений Пханмунджомской декларации, а также поддержание прочных отношений между двумя государствами.

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи сообщило, что Мун Чжэ Ин в ходе предстоящего в сентябре визита в Пхеньян и межкорейского саммита может выступить в роли посредника для активизации контактов между властями КНДР и США. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить запланированный визит в КНДР, аргументировав это тем, что Вашингтон не "добивается достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова".