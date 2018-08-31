Экс-замглавы администрации Януковича будет судиться с фракцией Порошенко

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Януковича Андрей Портнов заявил, что будет судиться с президентской фракцией в Верховной раде "Блок Петра Порошенко" из-за обвинений в свой адрес.

Ранее Портнов заявил о подписании соглашения об управлении телеканалом NewsOne сроком на три года. Позже фракция БПП призвала своих коллег бойкотировать эфиры телеканала NewsOne из-за его перехода под управление Портнова. Кроме того, фракция в заявлении назвала Портнова "предателем Украины" и заявила, что передача телеканала соратнику Януковича "ставит под угрозу национальную безопасность Украины".

"Фракция Блока Порошенко в парламенте заявила, что Портнов — враг Украины, он выступает с антиукраинскими заявлениями, подозревается в преступлениях и ставит под сомнение европейский выбор Украины. В понедельник иск в суд. Публичный судебный процесс. Портнов — БПП. Спрошу за каждое слово", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.