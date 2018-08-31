Омбудсмен Украины заявила, что экипаж судна "Норд" отказался от встречи

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что экипаж крымского судна "Норд" отказался от встречи с ней, в ходе которой планировалось обсудить соблюдение их прав.

"Только что по моему поручению руководитель секретариата уполномоченного Людмила Левшун провела переговоры с одним из моряков судна "Норд". Она предложила им прибыть на встречу ко мне, чтобы при личной встрече обсудить с ними вопросы возможного нарушения их прав. Однако он отметил, что их права не нарушаются и поэтому такая встреча им не нужна. Кроме того, он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться к их адвокатам", — написала Денисова на своей странице в Facebook

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.