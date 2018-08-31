Трамп заявил, что "разочаровался" в Эрдогане

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что "разочаровался" в своем турецком коллеге Реджепе Таийпе Эрдогане.

"Я очень разочарован в нем (Эрдогане — прим.ред.). Но мы посмотрим, как все сложится", — заявил Трамп в интервью Bloomberg, комментируя ситуацию вокруг американского пастора Эндрю Брансона.

Брансона арестовали в прошлом году из-за обвинений в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО), которые являются последователями проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

США неоднократно требовали от Анкары освободить пастора, предупреждая Анкару о возможных санкциях. В начале августа Вашингтон запретил въезд в страну турецкому министру юстиции и главе МВД, а также повысил в два раза пошлины на сталь и алюминий из Турции.

Эрдоган в свою очередь заявил о бойкоте всей американской электроники. Кроме того, Анкара также значительно увеличила пошлины на ряд американских товаров.