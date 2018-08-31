КПП "Новотроицкое" в Донбассе возобновил работу

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Контрольной пункт пропуска в подконтрольном Киеву поселке Новотроицкое в Донбассе в пятницу возобновил работу, сообщил пресс-центр операции объединенных сил Украины.

В среду пресс-служба специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщила, что КПП "Новотроицкое" в Донбассе временно закрыт из-за пожаров. Пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что возле КПП горит сухая трава.

"В связи с улучшением ситуации с безопасностью в районе КПВВ "Новотроицкое" командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ "Новотроицкое" с 06.00 (совпадает с мск) сегодня, 31 августа 2018 года", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, совместными усилиями пожарных, пограничников и военных удалось полностью потушить пожар на полях вблизи КПП.