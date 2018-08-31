Оппозиция Южного Судана парафировала соглашение с правительством

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Оппозиция Южного Судана в четверг парафировала соглашение с правительством о возобновлении мира, сообщает информационный портала Sudan Tribune.

Ранее повстанцы отказались подписать соглашение о разделении власти с правительством из-за разногласий по ряду вопросов.

Как сообщается, стороны решили пойти друг другу навстречу после того, как в среду президент Судана Омар аль-Башир провел встречу с лидером повстанческого движения Риеком Машаром.

"Мы решили парафировать проект возобновленного соглашения о разрешении конфликта в Южном Судане (R-ARCSS)", — цитирует портал заявление оппозиции.

Повстанцы отметили, что приняли такое решение при условии, что вопросы, которые ранее препятствовали подписанию соглашению, будут представлены к обсуждению во время грядущей встречи Межправительственной организации по развитию (ИГАД).

Ранее сообщалось, что основные разногласия сторон касаются разделения власти и того, как будут приниматься решения, полномочия в принятии которых текст соглашения оставляет за правительством. Кроме того, оппозиция потребовала создать комитет для подготовки конституционной конференции, в которой примет участие весь народ Южного Судана.

Кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение, продолжается в Южном Судане с 2013 года. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.