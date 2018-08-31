В Венесуэле задержали несколько топ-ритейлеров за "спекуляции"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правоохранители Венесуэлы за последнюю неделю задержали более 130 подозреваемых в совершении экономических преступлений, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

Как пишет правительственная газета Correo del Orinoco , среди задержанных несколько руководителей крупных торговых сетей, которые "занимались спекуляцией и скупали базовые продукты в ущерб населению". Эти топ-менеджеры обвиняются в спекуляции, саботаже и дестабилизации экономики.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

Правительство страны в попытке выйти из кризиса приняло ряд мер, среди которых установление фиксированных цен на "базовую корзину", включающую 25 наименований – например, говядину, курятину и куриные яйца.