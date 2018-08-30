В Хемнице вышли на митинг несколько сотен националистов

ХЕМНИЦ (Германия), 30 авг — РИА Новости. Очередной митинг националистов начался в саксонском Хемнице, в нем участвуют несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости.

Организованный движением Pro Chemnitz митинг начался с небольшим опозданием и пока проходит мирно.

Собравшиеся, в основном бритоголовые молодые люди, скандируют "Мы не уйдем".

За порядком следят многочисленные полицейские.

Митинг проходит рядом со стадионом, где ранее началась встреча премьер-министра Саксонии Михаэля Кретчмера и членов его кабинета с жителями Хемница по следам массовых антимигрантских выступлений в начале недели.

В #Хемнице, где в воскресенье предположительно от рук мигрантов погиб 35-летний местный житель, продолжаются митинги. #Hemnitz pic.twitter.com/s4y6IvLALY — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 августа 2018 г.

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В ночь на воскресенье в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

В воскресенье вечером на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения правых радикалов Pro Chemnitz. Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам. На многочисленных видеозаписях можно видеть, как радикалы швыряли в оппонентов бутылки и петарды, скандировали "Германия для немцев" и демонстрировали нацистские приветствия.