Лукашевич в ОБСЕ потребовал освободить танкер "Механик Погодин"

ВЕНА, 30 авг – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал немедленного освобождения российского танкера "Механик Погодин", заблокированного в порту украинского Херсона.

"Продолжается "охота" за россиянами, по тем или иным причинам оказавшимися на территории Украины. Десятого августа Киев на незаконных основаниях в порту Херсона заблокировал российский танкер "Механик Погодин". Требуем немедленного освобождения российского судна. Моряки с судна "Норд", задержанного украинцами, до сих пор не могут вернуться в Россию", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов в свою очередь назвал безумием ситуацию с задержанным на Украине российским танкером.

Согласно информации на сайте судоходной компании ООО "В. Ф. Танкер", судно "Механик Погодин" безрезультатно пытается получить разрешение на выход из акватории. Семнадцатого августа на сайте сообщалось, что за сутки перечень претензий к судну или судовладельцу так и не был предоставлен, на запрос о согласовании выхода ни таможня, ни пограничная служба до сих пор не ответили. Капитан порта на запрос о выходе из порта ответил отказом со ссылкой на письмо пограничной службы, которое до сих пор не предъявлено.

Компания также сообщала, что само судно не имеет технических препятствий к отходу: экипаж полностью укомплектован, портовые сборы оплачены. Ранее капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании отмечали, что судно в июле успешно прошло проверку "на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный", и администрация порта Херсона может это проверить.