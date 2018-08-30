КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили второго секретаря генконсульства РФ в Харькове на Украину, поскольку ему запрещен въезд в страну до 2023 года, сообщила в четверг Госпогранслужба.

"Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину. Он планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков", — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, при осуществлении проверки документов, пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем генерального консульства РФ в Харькове. В сообщении говорится, что в отношении россиянина "действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года".

Госпогранслужба Украины фамилию секретаря генконсульства РФ не уточняет. Комментарием посольства РФ на Украине РИА Новости пока не располагает.