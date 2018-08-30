КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили второго секретаря генконсульства РФ в Харькове на Украину, поскольку ему запрещен въезд в страну до 2023 года, сообщила в четверг Госпогранслужба.
По данным ведомства, при осуществлении проверки документов, пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем генерального консульства РФ в Харькове. В сообщении говорится, что в отношении россиянина "действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года".
Госпогранслужба Украины фамилию секретаря генконсульства РФ не уточняет. Комментарием посольства РФ на Украине РИА Новости пока не располагает.