Госдеп напомнил Белграду о необходимости всеобъемлющего решения по Косово

БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл провел в четверг телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, в котором напомнил об ожидании США достижения всеобъемлющего и долгосрочного решения в диалоге Белграда и Приштины, сообщила администрация сербского президента.

Очередной раунд переговоров президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и президента Вучича при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини назначен на 7 сентября в Брюсселе. Президент Косово поблагодарил в четверг послов США в Приштине и Белграде Грега Делави и Кайла Скотта за поддержку Вашингтоном Приштины в достижении соглашения с властями Сербии, которое, по его словам, должно привести к обоюдному признанию сторон и вступлению Косово в ЕС, НАТО И ООН.

Президент Вучич и помощник государственного секретаря Митчелл разговаривали в четверг по телефону о дальнейшем развитии двусторонних отношений Сербии и США, но "прежде всего о европейском пути Сербии и диалоге Белграда и Приштины".

"В разговоре отмечено, что США оказывают полную поддержку диалогу Белграда и Приштины, который проходит при посредничестве ЕС, и надеются нахождению всеобъемлющего и долгосрочного решения", — говорится в сообщении администрации президента Сербии.

Сообщается, что президент Сербии ответил представителю Госдепа, что в диалоге с косовскими албанцами "очень тяжело достичь договора", но он продолжит прилагать усилия для достижения долгосрочной стабильности на западных Бакланах.

Дипломатический источник в Брюсселе в четверг сообщил РИА Новости, что в Евросоюзе рассчитывают, на заключение глобального и юридически обязывающего соглашения между Сербией и самопровозглашенным Косово к весне 2019 года.

Хашим Тачи указал ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич сообщил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем. Вучич также заявлял, что готов к продолжению переговоров с косовско-албанскими властями при посредничестве ЕС в Брюсселе, вне зависимости от выдвигаемых Приштиной запросов и критики оппозиции.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.