Госдеп напомнил Белграду о необходимости всеобъемлющего решения по Косово

БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл провел в четверг телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, в котором напомнил об ожидании США достижения всеобъемлющего и долгосрочного решения в диалоге Белграда и Приштины, сообщила администрация сербского президента.
Президент Вучич и помощник государственного секретаря Митчелл разговаривали в четверг по телефону о дальнейшем развитии двусторонних отношений Сербии и США, но "прежде всего о европейском пути Сербии и диалоге Белграда и Приштины".
"В разговоре отмечено, что США оказывают полную поддержку диалогу Белграда и Приштины, который проходит при посредничестве ЕС, и надеются нахождению всеобъемлющего и долгосрочного решения", — говорится в сообщении администрации президента Сербии.
Дипломатический источник в Брюсселе в четверг сообщил РИА Новости, что в Евросоюзе рассчитывают, на заключение глобального и юридически обязывающего соглашения между Сербией и самопровозглашенным Косово к весне 2019 года.
Хашим Тачи указал ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич сообщил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем. Вучич также заявлял, что готов к продолжению переговоров с косовско-албанскими властями при посредничестве ЕС в Брюсселе, вне зависимости от выдвигаемых Приштиной запросов и критики оппозиции.