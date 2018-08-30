Эксперт оценил последствия для Киева денонсации договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Денонсация договора о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Украиной и РФ ослабит позиции Киева по вопросу Крыма, а также в переговорном процессе по Донбассу, считает политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Во вторник в ходе совещания с украинскими послами в иностранных государствах президент Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Он призвал МИД внести необходимые документы для начала этого процесса.

"Этим договором Россия признала границы Украины. Выход из этого договора – я не говорю, что это дает возможность пересмотра границ, — но это усиливает позицию РФ, особенно касаясь Крыма", — сказал эксперт на пресс-конференции, которую транслировало издание "Голос.ua" в четверг.

По его словам, теперь в международных организациях Москва будет иметь лишний аргумент, почему Крым вошел в состав России.

"Также РФ будет иметь развязанные руки по пересмотру Минских соглашений, по статусу непризнанных образований на Донбассе. Это ухудшает переговорную позицию Украины", — сказал Степанюк.

По его мнению, денонсация договора также в будущем может поставить под угрозу украинцев, которые находятся в России.

Ранее Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже президент пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе. Украинский МИД заявил, что страна должна до 30 сентября решить вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

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