Основатель Pink Floyd рассказал, что думает о "Белых касках"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT поделился мыслями об организации "Белые каски" и их деятельности в Сирии.

"Если действительно существует волонтёрская организация под названием "Белые каски" <….> если такая организация существует и действительно занимается помощью местному населению, подвергшемуся бомбардировке <…> тогда я готов поддерживать их от всего сердца", — заявил Уотерс.

Однако он отметил, что "все признаки указывают на то, что это не так". Артиста смутило, что в посвященном этой организации документальном фильме ("Белые каски" режиссера Орландо фон Айнсидела) все явно "заранее срежиссировано и аккуратно отснято".

Полная версия интервью с Роджером Уотерсом в скором времени появится в эфире SophieCo.