Опубликовано видео экстрадиции из Греции россиянина, воевавшего за боевиков

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видеозапись экстрадиции гражданина России из Греции, воевавшего в Сирии на стороне террористов.

На ролике общей продолжительностью 58 секунд показано, как закованный в наручники россиянин выходит из самолета в сопровождении сотрудников правоохранительных органов и затем садится в фургон Федеральной службы исполнения наказании. Кроме того, на кадрах силовики демонстрируют загранпаспорт задержанного.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил об экстрадиции из Афин гражданина России (уроженца Татарстана 1988 года рождения), разыскивавшегося за участие в сирийском конфликте на стороне боевиков.

По данным ФСБ, в январе 2014 года он, будучи сторонником религиозно-экстремистской идеологии, выехал в Сирию, где в составе международных террористических организаций участвовал в боевых действиях против правительственных сил. Впоследствии, опасаясь за свою жизнь, мужчина скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, пытался легализоваться на территории Европейского союза. В январе 2018 года он был задержан в Афинах (Греция) и помещен под предэкстрадиционный арест.