В МИД прокомментировали возможные военные действия в Персидском заливе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможных военных действиях между Саудовской Аравией и Ираном в Персидском заливе, заявила, что страшно предположить такое развитие событий.

"Даже страшно это предположить, что это может реализоваться. Мы исходим из того, что для решения даже самых острых вопросов существует международно-правовая база и специализированные международные институты", — сказала она, отвечая на вопрос по позиции России относительно возможных боевых действий в Персидском заливе и допустимости войны между Саудовской Аравией и Ираном.