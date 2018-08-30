МИД пока не объявил новые сроки встречи по Афганистану в московском формате

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новые сроки проведения встречи так называемого московского формата по Афганистану будут объявлены после согласования со всеми заинтересованными сторонами, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается новых сроков, то они будут выработаны, когда со всеми заинтересованными сторонами будет достигнута договоренность — тогда они будут объявлены", — сказала Захарова.

Ранее МИД России подтвердил перенос даты консультаций по Афганистану, которые должны были пройти в начале сентября в Москве.