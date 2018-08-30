В МИД рассказали о состоянии россиянина, раненного в беспорядках в Хемнице

Полицейские рядом со скульптурой Карла Маркса во время беспорядков в Хемнице. Архивное фото

Полицейские рядом со скульптурой Карла Маркса во время беспорядков в Хемнице. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жизни пострадавшего в беспорядках в немецком Хемнице россиянина ничто не угрожает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее посольство РФ в ФРГ сообщило, что гражданин России пострадал в ходе беспорядков, произошедших на акции протеста в немецком Хемнице в понедельник, его состояние удовлетворительное.

"Генеральное консульство в Лейпциге находится с ним в постоянном контакте, и сейчас его жизни ничего не угрожает", — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, Москва с тревогой восприняла поступающие из ФРГ на протяжении нескольких дней сообщения о волнениях в городе Хемнице.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в саксонском Хемнице на востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.