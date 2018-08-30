Стали известны подробности о россиянине, утонувшем в США

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянин, который утонул на водохранилище Пауэлл в США, скорее всего, не относился к числу туристов, отдыхающих в составе организованной группы из России, а предпринимал путешествие самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

По данным газеты Salt Lake Tribune , 27 августа группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправились в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек начали купаться без спасательных жилетов, когда поднялся сильный ветер, в результате чего один человек утонул, несколько были ранены винтами судна, еще несколько добрались до берега самостоятельно в состоянии изнеможения.

Как сообщает издание, погибшим является житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов. Его тело, по данным газеты, было обнаружено почти на трехметровой глубине.

"В настоящее время организованных групп из РФ в США практически не отправляется. На территории этой страны находится много наших соотечественников, но это самостоятельные путешественники, а также люди, прибывшие в США на учебу или в гости к родственникам и друзьям. Скорее всего, молодой человек воспользовался услугами местной туристической фирмы или предпринял самостоятельное путешествие с друзьями", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.