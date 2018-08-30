Основатель Pink Floyd Рождер Уотерс признался, что смотрит RT

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское телевидение не заинтересовано в том, чтобы доносить до людей информацию. Об этом заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT.

По его словам, американцы чаще используют соцсети, чтобы получать информацию о мировых событиях, хотя и там контент подвергается цензуре.

"Когда мы записывали наш альбом Is This the Life We Really Want?, человек, который был у нас аудиопродюсером, начал рассказывать мне про RT, что ваш канал — чистая пропаганда и сплошная ложь. А я смотрю RT", — рассказал Уотерс.

Полную версию интервью с Роджером Уотерсом в эфире SophieCo канал покажет чуть позже.