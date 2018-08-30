В Киеве неизвестные избили продавца и подожгли книжный магазин

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Двое неизвестных избили продавца и подожгли книжный магазин в Киеве, возбуждено дело, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

В среду вечером к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что его избили, а магазин, где он работает, подожгли. На место выехали полицейские.

"По словам потерпевшего, в помещение магазина зашел мужчина и попросил показать книгу для подарка. Подойдя к стеллажам, продавец почувствовал удар по голове. После чего в магазин зашел еще один мужчина и начал обливать пол неизвестным веществом и поджег. Злоумышленники забрали мобильный телефон, деньги и скрылись с места происшествия", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статям "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "грабеж". Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.