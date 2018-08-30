Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко по телефону с днем рождения, лидеры обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александр Григорьевича Лукашенко с днем рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.