Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с гумпомощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (257)

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом 80 тонн лекарственных препаратов, продуктовых наборов и строительных материалов от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.